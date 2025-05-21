В июне в Перми распределят земельные участки среди инвалидов

26 июня состоится распределение земельных участков среди инвалидов, а также семей, имеющих в составе инвалидов и состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в городском департаменте земельных отношений.
В жеребьевке участвуют четыре участка на территории Новых Лядов и Мотовилихинского района Перми площадью от 502 до 756 кв. метров. Земельные наделы предназначены для индивидуального жилищного строительства.
Участки распределят методом случайной выборки и предоставят заявителям в аренду сроком на 20 лет. Такой участок нельзя будет передать или уступать свои права на него третьим лицам. В течение трех лет после получения земли в аренду правообладатель должен приступить к использованию участка. Строительство и регистрация индивидуального жилого дома позволят арендатору оформить полученный участок в собственность.
Жеребьевка состоится в 11:00 26 июня в департаменте земельных отношений администрации Перми (ул. Сибирская, 15, кабинет 215). От участия в ней можно отказаться, сохранив очередность в реестре для участия в следующих процедурах распределения земельных участков. Отказ от участия в жеребьевке нужно подать в департамент земельных отношений до 10 июня. Если заявление об отказе не поступило, то заявитель считается выразившим согласие на участие в жеребьевке.
Изучить параметры земельных участков и получить дополнительную информацию о распределении можно здесь.