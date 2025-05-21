В июне в Перми распределят земельные участки среди инвалидов

Жеребьевка состоится в 11:00 26 июня в департаменте земельных отношений администрации Перми (ул. Сибирская, 15, кабинет 215). От участия в ней можно отказаться, сохранив очередность в реестре для участия в следующих процедурах распределения земельных участков. Отказ от участия в жеребьевке нужно подать в департамент земельных отношений до 10 июня. Если заявление об отказе не поступило, то заявитель считается выразившим согласие на участие в жеребьевке.