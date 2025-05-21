Движение по участку трассы Иркутск-Чита ограничили из-за лесного пожара

Информация о временных ограничениях оперативно доводится до водителей не только в непосредственной близости от места происшествия, но и в соседних Хилокском и Петровск-Забайкальском районах. Специалисты рекомендуют участникам дорожного движения заранее уточнять маршруты и быть готовыми к возможным задержкам.