Движение по участку трассы Иркутск-Чита ограничили из-за лесного пожара

Ситуация с лесным пожаром вблизи села Татаурово остается сложной. В связи с этим полностью закрыт объездной маршрут через населенный пункт, который ранее использовался как альтернатива перекрытому участку федеральной трассы «Байкал» с 1030 по 1034 километр.
На самом проблемном участке трассы организовано реверсивное движение — транспортный поток в обе стороны пущен по одной полосе.
— На месте работают сотрудники полиции и экипажи, обеспечивая безопасность и регулирование потока, — сообщили в ГУ МВД Забайкалья.
Информация о временных ограничениях оперативно доводится до водителей не только в непосредственной близости от места происшествия, но и в соседних Хилокском и Петровск-Забайкальском районах. Специалисты рекомендуют участникам дорожного движения заранее уточнять маршруты и быть готовыми к возможным задержкам.