Сильные дожди, пыльные бури и пожарная опасность: погода 22 мая

Вместе с тем в Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.