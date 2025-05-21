Сильные дожди, пыльные бури и пожарная опасность: погода 22 мая

По данным РГП «Казгидромет», большая часть территории Казахстана будет под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра. На юге, юго-востоке страны — пыльная буря.
На западе Мангыстауской, на западе, севере, юге Актюбинской, на юге Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской области, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке, в центре области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
Вместе с тем в Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.