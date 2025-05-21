Депутаты усилят контроль за реализацией проектов в сфере благоустройства Перми

«Мы все заинтересованы в том, чтобы муниципальные контракты выполнялись на 100%. Финансовое обеспечение, которое предоставляется на их реализацию, должно также осваиваться на 100%. Мы видим, что по ряду функциональных показателей есть невыполнение. Поэтому предлагаю предоставить членам комитета перечень объектов, запланированных к обустройству в 2025 году. По каждому объекту должен быть сформирован план, когда должна быть подготовлена вся документация, когда должны заключить муниципальные контракты. Соответственно, после этого должен появиться график производства работ по каждому из объектов. А мы бы на комитете раз в месяц получали сводку о ходе реализации», — сказал депутат Николай Булатов.