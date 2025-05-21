Депутаты усилят контроль за реализацией проектов в сфере благоустройства Перми

На заседании комитета Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству депутаты рассмотрели сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ. В частности, речь шла о программах, касающихся благоустройства, градостроительной деятельности, охраны природы и лесного хозяйства.
Муниципальная программа «Благоустройство города Перми» направлена на создание комфортной городской среды и включает 5 подпрограмм. По словам начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Евгения Радостева, на реализацию программы предусмотрено 2,9 млрд рублей. В 2024 году освоение бюджетных средств составило 89% от плана, это связано, в том числе, с длительным согласованием проекта по обустройству смотровой площадки на улице Окулова, некачественным выполнением подрядчиком работ на ул. Петропавловской. В ходе реализации муниципальной программы выполнен капитальный ремонт скверов набережной реки Камы в центральной части города и в Кировском районе, продолжается работа по обустройству набережной в Мотовилихинском районе, капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово». Завершено обустройство скверов по ул. Генерала Черняховского, 64 и ул. Калгановской, 62.
«Мы все заинтересованы в том, чтобы муниципальные контракты выполнялись на 100%. Финансовое обеспечение, которое предоставляется на их реализацию, должно также осваиваться на 100%. Мы видим, что по ряду функциональных показателей есть невыполнение. Поэтому предлагаю предоставить членам комитета перечень объектов, запланированных к обустройству в 2025 году. По каждому объекту должен быть сформирован план, когда должна быть подготовлена вся документация, когда должны заключить муниципальные контракты. Соответственно, после этого должен появиться график производства работ по каждому из объектов. А мы бы на комитете раз в месяц получали сводку о ходе реализации», — сказал депутат Николай Булатов.
Члены комитета предложение поддержали.
Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» направлена на сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов. Как рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев, на реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 930 млн рублей, из них около 606 млн рублей из городского бюджета, остальные средства были предусмотрены бюджетом Пермского края. Освоение средств по программе составило 85,1%.
В рамках муниципальной программы в прошлом году проведена обрезка более 5000 деревьев и кустарников, высажено порядка 6500 саженцев, установлено 777 объектов мобильного озеленения. Кроме того, проведена обработка от клещей на территории около 1400 гектаров городских лесов, а также уборка древесины, зараженной уссурийским полиграфом.
Один из наиболее масштабных проектов — «Зеленое кольцо». Его реализация началась в канун 300-летия Перми, на сегодня обустроены экологические тропы в долинах малых рек Егошихи — 3,7 км, Данилихи — 2,6 км, оборудованы смотровые, детские и спортивные площадки, кромочные вело-пешеходные улицы.
«Жители активно пользуются экологическими тропами, много положительных отзывов от реализации этого проекта», — отметил Дмитрий Андреев.
Также закончено обустройство основной части Черняевского леса. Выполнена тропиночная сеть с разными видами покрытия для разных видов активности: прогулок, бега и катания на велосипедах. Оборудовано 11 входных групп, система навигации, установлена система наблюдения.
Депутат Николай Булатов отметил, что на прилегающей к долинам малых рек территории очень много мусора.
«Проект колоссальный, многое сделано, но такие объемы мусора негативно сказываются на общем впечатлении. Какие у департамента планы по очистке долин рек от мусора и какие сроки? Есть ли у нас финансирование, которое это обеспечит?» — поинтересовался депутат.
Дмитрий Андреев ответил, что такая проблема есть на двух участках. В долине реки Егошихи это парк возле Красных казарм, в долине реки Данилихи это территория у центрального рынка. Он отметил, что на склонах долин свалки мусора копились многие годы, чтобы решить эту проблему, уже заключен муниципальный контракт на уборку мусора, причем не только вдоль экологических троп, но и на склонах.
«Подрядчик приступил к работам. Сегодня мне прислали отчет с территории у центрального рынка, другая бригада параллельно работает на территории Красных казарм. Мусора там много, но в течение мая-июня планируем привести их в порядок», — пояснил Дмитрий Андреев.
Также речь шла о будущем Сада соловьев. Территория включен во второй этап проекта «Зеленое кольцо», в этом году выделены средства на разработку проектно-сметной документации.