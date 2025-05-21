В Нижегородской области запустили «демографический спецназ»

Губернатор Нижегородской области отметил, что, по прогнозам экспертов, такая мера может повлиять на снижение числа абортов до 15%. «Дело даже не в процентах, ведь каждая спасенная жизнь — это уже великая ценность и счастье. А для нас запуск “демографического спецназа” — еще один шаг в реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и в соответствии с нацпроектом “Семья”, — подчеркнул Никитин.