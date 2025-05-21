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Засуха в Крыму ставит под угрозу пчеловодство

Затяжная засуха в Крыму, которая длилась почти два месяца, ставит под угрозу пчеловодство.

Источник: Аргументы и факты

Засуха в Крыму ставит под угрозу пчеловодство. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал председатель КРОО «Союз пчеловодов Крыма» Николай Клочко.

По его словам, засуха привела к растрескиванию почвы и ухудшению состояния медоносных культур, таких как кориандр, подсолнечник и дикорастущее разнотравье.

Недавние дожди ситуацию не спасли — влага не проникла глубоко в почву, и растения продолжают страдать от недостатка воды. Пчеловоды выражают обеспокоенность тем, что сбор меда в текущем сезоне может значительно сократиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее мы писали, в школе под Симферополем установили бронзовую пчелу-трудяжку. Она уже 60-я из проекта «Симферопольские пчелы». Юбилейную фигурку установили на территории лицея в честь пятилетия учебного заведения, чтобы вдохновлять учащихся на новые достижения.