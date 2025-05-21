Засуха в Крыму ставит под угрозу пчеловодство

Ранее мы писали, в школе под Симферополем установили бронзовую пчелу-трудяжку. Она уже 60-я из проекта «Симферопольские пчелы». Юбилейную фигурку установили на территории лицея в честь пятилетия учебного заведения, чтобы вдохновлять учащихся на новые достижения.