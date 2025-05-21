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Замена трамвайных путей завершилась в Нижнем Новгороде на улице Добролюбова

Замена трамвайных путей 21 мая 2025 года завершилась в Нижнем Новгороде на улице Добролюбова. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».

Источник: Нижегородская правда

Речь идет об участке от перекрестка с улицей Ильинской до пересечения с улицей Сергиевской протяженностью 600 метров одиночного пути. На участке проведен полный комплекс работ по замене рельсового полотна и асфальтировке.

Движение на участке для автомобильного транспорта полностью открыто в обе стороны.

Напомним, что работы на улице Добролюбова начались 12 апреля. Закончить их планировалось до конца мая, однако слаженные действия подрядчика и погодные условия позволили открыть участок с опережением срока.

Справка:

ООО «Экологические проекты» — дочерняя организация Корпорации развития Нижегородской области, занимающаяся модернизацией трамвайного сообщения в Нижнем Новгороде в рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Нижегородской области осенью 2022 года.