В Прикамье депутаты расширят выдачу земли медикам, педагогам и бойцам СВО

На заключивших контракт с такими организациями планируется распространить и освобождение от транспортного налога (причём с 2022 года), а саму эту льготу — продлить ещё на год. Ещё одна инициатива в налоговой сфере: освобождение от налога на имущество собственников крупных (более 9 тысяч кв. м) спортивных объектов — но только если эти объекты включены в реестр федерального министерства спорта, а освободившиеся средства пойдут на ремонт и улучшение объекта.