В Прикамье депутаты расширят выдачу земли медикам, педагогам и бойцам СВО

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят законопроект о расширении прав на получение бесплатных земельных участков для медиков, педагогов и участников СВО, сообщил председатель регионального парламента Валерий Сухих.
Внести изменения в механизм предоставления земли этим льготным категориям граждае предложил губернатор Дмитрий Махонин, и вопрос включён в повестку пленарного заседания Заксобрания 22 мая. Депутаты обсудят, в частности, расширение списка видов разрешённого использования участков для медиков и работников образования (предлагается добавить к нему «для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта» и «садоводство») и разрешение семьям участникам СВО, находящимся в регионе, но не прописанным в нём, получать в нём земельные участки. Кроме того, их смогут получить и те, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач ВС РФ.
На заключивших контракт с такими организациями планируется распространить и освобождение от транспортного налога (причём с 2022 года), а саму эту льготу — продлить ещё на год. Ещё одна инициатива в налоговой сфере: освобождение от налога на имущество собственников крупных (более 9 тысяч кв. м) спортивных объектов — но только если эти объекты включены в реестр федерального министерства спорта, а освободившиеся средства пойдут на ремонт и улучшение объекта.
В повестку пленарки также вошли законопроекты в сфере образования (изменения в организации образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также увеличение стипендий для студентов-целевиков) и поправки в закон о бюджете, касающиеся контроля энергоэффективности бюджетных учреждений для снижения расходов на коммуналку.
Также на заседании рассмотрят отчёт о бюджете — в Заксобрании отмечают, что в прошлом году он оказался профицитным.