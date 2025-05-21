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Подросток из Ростова поругался с братом и сообщил о минировании ж/д станции

В Ростове поймали хулигана, сообщившего о минировании ж/д станции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области поймали 16-летнего хулигана, сообщившего о минировании железнодорожной станции Ростов-Главный. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Оказалось, парень поссорился с младшим братом и после этого отправил предупреждение об угрозе через интернет-платформу финансового учреждения. В итоге в полицию позвонил руководитель службы безопасности организации.

— Информацию оперативно проверили кинологи со служебной собакой, они обследовали вокзал и прилегающую территорию. Опасность не подтвердилась, — отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Теперь юному ростовчанину грозит наказание по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Максимальное наказание за подобное нарушение закона — до 5 лет лишения свободы.

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