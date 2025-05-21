Криминальные разборки в Кишиневе вышли на международный уровень: Студент из Израиля напал с ножом на своего соотечественника

Студент кишиневского Политеха родом из Израиля задержан при попытке покинуть Молдову.
Он конфликтовал со своим однокашником и соотечественником и напал на него с ножом. Молодой человек был доставлен в больницу.
Инцидент произошел около 11: 20 по столичной улице Мирчешты в столице, сообщает полиция..
Пострадавший, студент факультета ветеринарной медицины, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Нападавший доставлен в столичный инспекторат полиции на Рышкановке.
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