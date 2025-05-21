Машины, печи, сети: гуманитарную помощь солдатам отправили из Самары в зону СВО

Ценные вещи передали военнослужащим мотострелковой роты группировки «Север». Они выполняют боевые задачи в Белгородской и Курской областях. Подробностями поделились представители горадминистрации.
Солдатам направили два авто марки УАЗ и колеса, печи-буржуйки, маскировочные сети, медикаменты и пачки чая.
«Курская область нам не чужая, врио губернатора Александр Хинштейн много сделал для Самары. Мы должны максимально поддержать жителей региона. Отправляем помощь регулярно, по разным направлениям», — объяснил мэр Иван Носков.
Добавил: к сборам и подготовке подключаются общественники, муниципальные и коммерческие предприятия, горожане. А в начале мая из столицы губернии на СВО передали очередную партию техники и оборудования.
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