Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом

На базе лагеря «Фортуна» в Евпатории в этом году построен модульный спортивный зал и создан центр «Авангард» для военно-патриотического воспитания молодежи. Эти меры направлены на расширение сезонности отдыха. В Крыму действует разнообразная сеть детских лагерей: морские, лесные, профильные и другие. Благодаря такому выбору дети могут не только отдохнуть, но и развить свои интересы, попробовать новое и найти друзей по увлечениям, рассказали в министерстве.