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Каникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. На полуострове завершается подготовка лагерей к сезону. Первые заезды начнутся уже 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.

Источник: РИА "Новости"

Всего в Крыму планируется открытие порядка 400 организаций отдыха и оздоровления детей. Из них 33 загородных лагеря, 346 — дневного пребывания при школах и 21 — лагеря труда и отдыха.

В этом году особое внимание уделяют улучшению условий проживания и модернизации инфраструктуры. Так, к примеру, в детском оздоровительном центре «Сокол» завершен капитальный ремонт главного корпуса и построены два новых модульных здания.

«У нас проведен капитальный ремонт. Уже расставляем мебель», — рассказал директор лагеря Игорь Середа.

Благодаря новым местам в лагере смогут отдыхать 270 детей. Директор отметил, что все смены заполнены полностью, а каждый заезд посвящен отдельной тематике.

«Смены туристического направления, спортивные, кадетские. Все смены разнообразные. Детям здесь нравится, очень интересные программы у нас», — делится он.

В лагере также проводятся занятия с участием оперативных служб. Практически каждую смену приезжают МЧС, Росгвардия и медики, проводят мастер-классы, лекции и квесты.

На базе лагеря «Фортуна» в Евпатории в этом году построен модульный спортивный зал и создан центр «Авангард» для военно-патриотического воспитания молодежи. Эти меры направлены на расширение сезонности отдыха. В Крыму действует разнообразная сеть детских лагерей: морские, лесные, профильные и другие. Благодаря такому выбору дети могут не только отдохнуть, но и развить свои интересы, попробовать новое и найти друзей по увлечениям, рассказали в министерстве.

ПО информации ведомства, на 2025 год предусмотрено 1,9 миллиардов рублей на детский отдых и оздоровление — это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году.

«Мы видим развитие, востребованность отдыха в республике», — отметил замминистра Илья Донченко.

В этом году планируют приобрести около 17 тысяч льготных путевок, из которых больше 14 тысяч уже законтрактованы.

«У нас 21 льготная категория, в том числе многодетные семьи, дети-инвалиды, дети участников СВО, теперь к ним добавлены их пасынки и падчерицы», — добавил он.

Дополнительно 1800 бесплатных мест будут предоставлены детям из приграничных и новых регионов России. По инициативе главы Крыма Сергея Аксенова, каждому субъекту направят по 300 путевок, подытожили в министерстве.