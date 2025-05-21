Горячую воду начнут отключать в Минске с 22 мая

Стало известно, кому именно из минчан все-таки отключат горячую воду в мае 2025 года. Отметим, что ежегодное плановое отключение горячего водоснабжение должно было стартовать в Минске еще в середине мая. Однако погода внесла свои коррективны — аномально низкие температуры и ночные заморозки привели к переносу отключений.