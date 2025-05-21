Горячую воду начнут отключать в Минске с 22 мая

Стало известно, кому именно из минчан все-таки отключат горячую воду в мае 2025 года. Отметим, что ежегодное плановое отключение горячего водоснабжение должно было стартовать в Минске еще в середине мая. Однако погода внесла свои коррективны — аномально низкие температуры и ночные заморозки привели к переносу отключений.
В начале третьей декады мая-2025 погода, кажется, решила соответствовать ожиданиям белорусов, за окошком относительно тепло, а потому отключения горячей воды начнутся уже очень скоро — с четверга, 22 мая.
Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» обновило данные и опубликовало новый перечь адресов с указанием дат и периода планового отключения горячего водоснабжения. «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» пока не обновили свой перечень адресов. Так или иначе, но уже можно проверить есть в новом актуальном списке именно ваш адрес.
Ранее мы писали о том, сколько будет стоить добраться из Минска в Сочи летом-2025 (здесь о ценах и маршруте).