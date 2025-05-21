Озвучены новые подробности реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Сегодня, 21 мая, в уфимском Белом доме глава региона Радий Хабиров встретился с недавно назначенным на пост руководителя Российской академии художеств Василием Церетели. Обсуждался, в том числе, вопрос предстоящего ремонта легендарного памятника Салавату Юлаеву в Уфе.
Известно, специалисты Российской академии художеств будут принимать непосредственное участие в реконструкции монумента национальному герою башкирского народа. По словам главы региона, на данный момент готова техническая экспертиза предстоящих ремонтных работ.
— Специальная комиссия будет выполнять общественный надзор. Мы очень признательны, что вы окажете нам содействие, рассчитываем на ваше непосредственное участие в реконструкции памятника. Ваши компетенции и опыт очень важны для нас, — обратился к Василию Церетели глава Башкирии.
В свою очередь, глава Российской академии художеств подчеркнул, что реставрация такого памятника — работа очень ответственная. И к этому памятнику культурного наследия специалисты отнесутся с должной ответственностью.
— В первую очередь академия будет выступать как эксперт — контролировать каждую деталь, а также всех людей, которые будут допущены к работе над монументом. У нас есть научно-исследовательский институт, который объединяет профессионалов в своём деле. Мы привлечем самых выдающихся специалистов. Подчеркну, что все работы будут проходить в республике, далеко скульптуру не повезем, — заявил Василий Церетели.
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