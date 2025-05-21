Озвучены новые подробности реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе

— В первую очередь академия будет выступать как эксперт — контролировать каждую деталь, а также всех людей, которые будут допущены к работе над монументом. У нас есть научно-исследовательский институт, который объединяет профессионалов в своём деле. Мы привлечем самых выдающихся специалистов. Подчеркну, что все работы будут проходить в республике, далеко скульптуру не повезем, — заявил Василий Церетели.