Справка об участии в СВО: как получить и зачем нужна

Военнослужащие, их семьи, а также работодатели и юристы часто сталкиваются с вопросом, как получить справку об участии в СВО. В статье разбираем, куда обращаться за ее оформлением, какие документы потребуются и сколько времени занимает процедура.
Что такое справка об участии в СВО и зачем нужна
Справка об участии в СВО — это официальный документ, подтверждающий участие военнослужащего или иного гражданина в специальной военной операции (СВО). Она выдается уполномоченными структурами Министерства обороны Российской Федерации или иными государственными органами (в зависимости от статуса участника).
Документ требуется для получения соответствующих льгот, (включая компенсации, бесплатное медицинское обслуживание, субсидии), а также для при обращении в госорганы за получением статуса ветерана.
Кто выдает справку об участии в СВО
Справку об участи в СВО можно оформить в следующих структурах:
- лично в МФЦ;
- в военкомате или воинской части (ВЧ) по месту прохождения службы участника СВО;
- в военно-социальном центре (ВСЦ) Минобороны;
- на Госуслугах.
Как получить справку об участии в СВО
Получить справку об участи в СВО можно несколькими способами.
Через Госуслуги
На Госуслугах получить справку об участии в СВО можно, сформировав заявление и заполнив интерактивную форму в разделе «Справки/Выписки». Какие-либо дополнительные документы подписывать не нужно, а оформленные онлайн бумаги отправятся в Минобороны в электронном виде.
Срок предоставления услуги — четыре рабочих дня.
Через МФЦ
Чтобы получить справку таким образом, прошедшему через боевые действия гражданину потребуется лично предъявить удостоверение личности в ближайшем отделении МФЦ. Если заявление подает родственник, то необходимо также представить документы, подтверждающие родство.
Через военкомат или по месту службы
Воинская часть и воинский комиссариат также предоставляют услуги по оформлению и выдаче соответствующей справки. Для этого необходимо обратиться в военкомат с соответствующим заявлением, паспортом и СНИЛС.
Как выглядит справка об участии в СВО
Ниже можно ознакомиться с образком справки об участи в СВО. Как видно, в документе прописываются ФИО, дата рождения, паспортные данные и категория военнослужащего.
Срок действия справки об участии в СВО
Срок действия справки об участии в СВО официально не установлен как ограниченный — она выдается бессрочно.
Возможные причины отказа в выдаче справки
При этом существует ряд причин, при которых в выдаче справки могут отказать.
Несоответствие данных
Препятствовать выдаче справки может предоставление заявителем документов с данным, противоречащим полученным в ходе межведомственного электронного взаимодействия сведениям.
Отсутствие подтвержденного участия
В случае, если Министерство Обороны не подтвердит факт участия заявителя в СВО, то в выдаче справки также будет отказано.
Если сведения о гражданине отсутствуют в электронной базе данных Министерства обороны РФ, то их уточнение может занять до 30 дней.