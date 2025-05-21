В столице Прикамья состоялась легкоатлетическая эстафета «Марафон Памяти. Факел Победы»

Лучшей в эстафете среди 5−9 классов стала команда школы «Петролеум +», второе место заняла школа № 136, третье место — у лицея № 3. Среди 10−11 классов победила команда школы «Петролеум +», второе место — у команды лицея № 3, третье место заняла школа № 145. В забеге трудящихся предприятий и организаций первое место завоевала команда компании «Уралхим», второй стала команда бегового клуба «Techno Run», третьей — команда ООО «Лукойл — Пермнефтеоргсинтез». В забеге пермских профессиональных образовательных организаций лучшее время показала команда Пермского института ФСИН России, второе место — у команды Краевого индустриального техникума им. В. П. Сухарева, третье заняла команда Пермского агропромышленного техникума.