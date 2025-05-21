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Как снизить уровень гормона стресса

Переизбыток кортизола способен серьезно осложнить жизнь, провоцируя бессонницу, тревожность, набор веса и ослабление иммунитета. Эксперты рассказали, как снизить уровень гормона стресса, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Так, по словам специалиста по эндокринологии, профессора Прии Джайсингхани, кратковременный рост кортизола — это нормально. Но если он держится на высоком уровне долго, организм истощается. Решение проблемы спикер видит в занятиях спортом, здоровом сне и осознанном отношении к жизни.

Вместе с тем профессор Доминик де Кервен провел исследования о влиянии кортизола на память. Он считает, что гормон играет важную роль в развитии тревожных расстройств.

А профессор Даниэль Масуд предупредил об опасности представителей сильного пола.

У мужчин высокий кортизол может влиять на уровень тестостерона и настроение. Физическая активность и поддержка близких — отличный способ восстановить баланс.

цитирует его слова издание baku.ws

Женщинам старше 40 лет специалисты советуют включить в свой рацион продукты, содержащие магний и витамин С, заниматься дыхательными практиками, спать по 7−9 часов, минимизировать потребление кофе и алкоголя, а также прибегнуть к умеренным физическим нагрузкам вроде плавания или ходьбы.

Общие рекомендации для всех выглядят следующим образом:

  • занимайтесь спортом;
  • избегайте сахара, но ешьте больше зелени, рыбы, орехов;
  • откажитесь от постоянного скроллинга тревожных новостей, заведите дневник эмоций;
  • ложитесь спать до 23:00.

К слову, о здоровом сне. Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, какой продукт лучше всего подходит для позднего перекуса.