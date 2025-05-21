Как снизить уровень гормона стресса

Так, по словам специалиста по эндокринологии, профессора Прии Джайсингхани, кратковременный рост кортизола — это нормально. Но если он держится на высоком уровне долго, организм истощается. Решение проблемы спикер видит в занятиях спортом, здоровом сне и осознанном отношении к жизни.