В каких регионах Казахстана совершают меньше всего преступлений?

По оценкам экспертов, в РК на каждые 100 тыс. человек приходилось 184 заключённых.
Самые высокие показатели были зафиксированы в Сальвадоре, на Кубе и в Руанде, самые низкие — в Сан-Марино, Лихтенштейне и Гамбии.
Среди стран СНГ и Центральной Азии наибольший показатель пришёлся на Туркменистан, оказавшийся на четвёртом месте в мире: в стране насчитывалось 576 заключённых на 100 тыс. населения. Выше Казахстана в рейтинге также расположились Беларусь (23-е место), Россия (32-е), Азербайджан (53-е) и Молдова (57-е).
Ниже РК в рейтинге оказались Таджикистан (114-е место), Украина* (128-е), Кыргызстан (130-е), Узбекистан (165-е) и Армения (170-е).
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
По итогам января-апреля текущего года в Казахстане численность совершивших уголовные правонарушения составила 20,3 тыс. человек — на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Из них 12,8 тыс. человек были преданы суду. Среди совершивших уголовные правонарушения насчитывалось 725 несовершеннолетних, 1,5 тыс. человек в возрасте 18−20 лет, 5,2 тыс. человек в возрасте 21−29 лет, 7,1 тыс. человек в возрасте 30−39 лет, 3,7 тыс. человек в возрасте 40−49 лет, 1,5 тыс. человек в возрасте 50−59 лет и 526 человек старше 60 лет.
Чаще всего уголовные правонарушения совершали безработные: за четыре месяца их численность составила 15,6 тыс. человек. Среди других категорий 1,3 тыс. правонарушителей пришлось на рабочих, 772 — на учащихся, 206 — на частных предпринимателей, 179 — на государственных служащих.
В региональном разрезе больше всего совершивших уголовные правонарушения насчитывалось в Алматы (3 тыс. человек), Астане (2 тыс. человек) и Шымкенте (1,5 тыс. человек). На эти три мегаполиса совокупно пришлась треть всей численности правонарушителей по стране. Далее следуют Алматинская и Туркестанская области: 1,4 тыс. и 1,1 тыс. человек соответственно. Меньше всего совершивших уголовные правонарушения пришлось на Улытаускую, Абайскую и Северо-Казахстанскую области.
В разрезе статей 22,7% совершивших уголовные правонарушения были задержаны за кражу: 4,6 тыс. человек, против 5,3 тыс. человек годом ранее. За год численность таких правонарушителей сократилась на 12,8%.
Среди наиболее распространённых статей также оказались мошенничество, побои, незаконное обращение с наркотическими и психотропными веществами без цели сбыта, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств водителями и мелкое хищение.