В каких регионах Казахстана совершают меньше всего преступлений?

По итогам января-апреля текущего года в Казахстане численность совершивших уголовные правонарушения составила 20,3 тыс. человек — на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Из них 12,8 тыс. человек были преданы суду. Среди совершивших уголовные правонарушения насчитывалось 725 несовершеннолетних, 1,5 тыс. человек в возрасте 18−20 лет, 5,2 тыс. человек в возрасте 21−29 лет, 7,1 тыс. человек в возрасте 30−39 лет, 3,7 тыс. человек в возрасте 40−49 лет, 1,5 тыс. человек в возрасте 50−59 лет и 526 человек старше 60 лет.