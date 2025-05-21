34-летний экс-теннисист М. Копил будет тренировать Д. Шнайдер

О сотрудничестве румынского спортсмена с россиянкой стало известно благодаря соцсетям.
Ранее мы писали, что Диана Шнайдер закончила работу с Динарой Сафиной. На турнире в Риме была без наставника. При этом дошла до четвертьфинала (12+). Уступила итальянке Жасмин Паолини — 1:2 (7:6, 4:6, 2:6). Матч шел 2 часа 28 минут.
Позже появилась информация о потенциальном сотрудничестве теннисистки из Самарской области с румыном Мариусом Копилом. В 2015 году с соотечественником Адрианом Унгуром стал первым на турнире в Бухаресте в парном разряде (12+).
А на днях сообщил о начале работы с россиянкой на «Ролан Гаррос» (12+).
«Новые начинания!» — написал Копил в своих соцсетях.
Ранее Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в полуфинале турнира в Риме в парном разряде.
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