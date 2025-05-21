Кардиолог рассказал, почему у хоккеиста Лебедева в 33 года остановилось сердце

— Когда мы говорим о смерти молодых спортсменов, как правило, на вскрытии мы потом находим у них различные аномалии, например, сердечно-сосудистой или других систем. То есть если бы человек жил обычной жизнью, то мог бы дожить до 100 лет. Но когда он занимается спортом и испытывает достаточно серьезную нагрузку, то, к сожалению, может произойти то, что случается, — объяснил кардиолог.