Кардиолог рассказал, почему у хоккеиста Лебедева в 33 года остановилось сердце

Воспитанник магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Кирилл Лебедев умер из-за остановки сердца. Спортсмену было всего 33 года. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему хоккеист мог погибнуть от остановки сердца в столь молодом возрасте.
По мнению Кондрахина, от остановки сердца в таком возрасте умирают спортсмены, которые испытывают слишком высокую нагрузку. У тех, кто работает «на износ», рано или поздно происходят изменения в организме, которые могут привести в том числе к инвалидности.
— Когда мы говорим о смерти молодых спортсменов, как правило, на вскрытии мы потом находим у них различные аномалии, например, сердечно-сосудистой или других систем. То есть если бы человек жил обычной жизнью, то мог бы дожить до 100 лет. Но когда он занимается спортом и испытывает достаточно серьезную нагрузку, то, к сожалению, может произойти то, что случается, — объяснил кардиолог.
Основная причина смертности во всем мире — инфаркт миокарда. Причем не всегда он проявляется классическими симптомами. Неочевидные признаки являются особенно опасными формами этого заболевания. Например, когда человек не испытывает боли, он не понимает, что с сердцем что-то не так, и не спешит обращаться за помощью. Подробнее о «скрытых симптомах» инфаркта «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, кардиолога Сергея Васильева.