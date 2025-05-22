Опухоль размером с грейпфрут удалили из мозга 80-летней женщины в Воронеже

Нейрохирурги БСМП № 1 в Воронеже провели сложную операцию по удалению опухоли из головного мозга 80-летней пациентки. Новообразование было размером с грейпфрут, сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 21 мая.
В больницу женщина попала с подозрением на инсульт. У пациентки была нарушена речь, а также наблюдалась слабость в правой руке. Обследование с помощью компьютерной томографии не подтвердило предполагаемый диагноз, однако оно показало опухоль в обеих лобных долях мозга.
Врачи отмечают, что подобные новообразования так или иначе затрагивают важные участки мозга — кровеносные сосуды и зоны, отвечающие за речь и движение.
В задачи нейрохирургов входило не только удаление опухоли, но и сохранение здоровья пациентки. Операция длилась шесть часов — врачи удаляли опухоль миллиметр за миллиметром и смогли сохранить все важные сосуды.
Спустя время пациентку выписали. Сейчас она самостоятельно себя обслуживает, а проблемы с речью и слабость в правой руке пропали после проведённой операции.