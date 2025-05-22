Опухоль размером с грейпфрут удалили из мозга 80-летней женщины в Воронеже

В больницу женщина попала с подозрением на инсульт. У пациентки была нарушена речь, а также наблюдалась слабость в правой руке. Обследование с помощью компьютерной томографии не подтвердило предполагаемый диагноз, однако оно показало опухоль в обеих лобных долях мозга.