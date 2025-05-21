Диетолог Писарева рассказала, чем персики полезны и когда нельзя их есть

— К тому же при частом употреблении персиков улучшается работа сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Витамины группы B, витамин E и бета-каротин в комплексе положительно влияют на работу сердца и качество сосудов. А большое количество пищевых волокон и клетчатка улучшают состояние пищеварительной системы и нормализуют процесс переваривания. Если у человека есть проблемы со стулом, персики обязательно должны быть в рационе, — подчеркнула диетолог.