Сколько стоит проезд в метро Москвы в 2025 году: подорожание с 1 июня и самый выгодный тариф

Узнали, сколько стоит проезд в метро Москвы в 2025 году, какой способ оплаты самый выгодный и что ждет жителей и гостей столицы в скором времени.
Что изменится в тарифах на проезд в метро Москвы с 1 июня 2025 года
С 1 июня 2025 года в Москве вступают в силу обновленные тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость билетов будет скорректирована в среднем на 5% — в соответствии с инфляцией.
Стоимость одной поездки на метро в Москве с 1 июня 2025 года
Таким образом, стоимость проезда по каждому способу оплаты незначительно вырастет.
По карте «Тройка»
Стоимость билетов по тарифам «Кошелек» вырастет до 67 рублей (вместо 63 рублей). Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта останутся при этом бесплатными.
При бесконтактной оплате банковской картой или смартфоном
Купленный таким образом проезд на метро будет стоить 74 рубля (вместо 70 рублей).
При оплате биометрией Face Pay
Разовая оплата по биометрии обойдется пользователю метро в 63 рубля (вместо 59 рублей).
По банковской карте москвича
Стоимость проезда по банковской карте москвича зависит от наличия льготного статуса. Без последнего поездка в метро будет стоить 74 рубля.
Льготный статус могут получить пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. С июня 2025 года они продолжат пользоваться бесплатным проездом в метро и других видах городского транспорта.
По карте учащегося или студента
Ученики школ, очные студенты колледжей и вузов, а также аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, обучающиеся или зарегистрированные в Москве, имеют право получить социальную карту и подключить к ней льготный проездной. С июня 2025 года цены поменяются и здесь.
Новая стоимость билетов для учеников на 30 дней в центральной зоне:
- метро, МЦК, МЦД — 635 рублей;
- наземный транспорт — 405 рублей;
- «Единый» безлимитный — 900 рублей.
В пригородной зоне:
- рельсовый транспорт — 1 160 рублей,
- безлимитный — 1 390 рублей.
Стоимость ученического проездного на 90 дней в центральной зоне:
- метро, МЦК, МЦД — 1 770 рублей;
- наземный пассажирский транспорт — 1 145 рублей;
- «Единый» — 2 560 рублей.
В пригороде:
- метро, МЦК и МЦД — 3 320 рублей;
- «Единый» — 3 960 рублей.
Тарифы на проездные и пакеты поездок с 1 июня 2025 года
Рассмотрим ситуацию с тарифами на проезд в метро Москвы летом этого года подробнее.
Безлимитные проездные
В метрополитене Москвы заверяют, что даже с учетом индексации стоимость проездных билетов без лимита останется одной из самых невысоких среди крупных городов России. Таким образом:
- проездной на сутки будет стоить 375 рублей (вместо 365 рублей);
- на 30 дней — 3 160 рублей (вместо 3 070 рублей);
- на 90 дней — 7 650 рублей в центральной зоне (вместо 7 430 рублей) и 10 080 рублей — в пригородной (вместо 9 600 рублей);
- на 365 дней — центральная зона 22 650 рублей (вместо 22 000 рублей) и пригородная — 29 400 рублей (вместо 28 000 рублей).
Билеты с фиксированным числом поездок
По тарифу «Единый» с лимитом одна поездка обойдется в 80 рублей, две — в 160 рублей.
Какой способ оплаты в метро Москвы самый выгодный
Самым выгодным способом разовой оплаты в метро Москвы остается изометрия — 63 рубля (вместо 67 рублей по карте «Тройка» и 74 рублей по безналичной оплате).
Стоимость поездок на метро с 1 июня 2025
Составили таблицу с основными ценами на проезд в метро Москвы с июня 2025 года.
|Биометрия (по лицу)
|63 рубля
|Карта «Тройка» (билет «Кошелек»)
|67 рублей
|Банковская карта или смартфон
|74 рубля
|«Единый» с лимитом
|80 и 160 рублей — за одну и две поездки соответственно
|«Единый» без лимита за сутки
|375 рублей
|Билет на 30 дней для учащихся метро + МЦД + МЦК
|635 рублей
Подробные суммы по всем направлениям можно найти в теле публикации.