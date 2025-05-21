Сколько стоит проезд в метро Москвы в 2025 году: подорожание с 1 июня и самый выгодный тариф

Ученики школ, очные студенты колледжей и вузов, а также аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, обучающиеся или зарегистрированные в Москве, имеют право получить социальную карту и подключить к ней льготный проездной. С июня 2025 года цены поменяются и здесь.