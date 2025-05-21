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Родителям рассказали, как привить детям любовь к спорту

Общественница Лещинская: учить детей заниматься спортом лучше на своем примере.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Основа успеха — в личном примере родителей и постепенном знакомстве с физической активностью без принуждения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Общественница считает, что детей можно вовлечь в спорт собственным примером.

— Любые внушения будут неэффективны, если вы сами игнорируете физическую активность. Договоритесь вместе заняться спортом и поддерживать друг друга. Необязательно сразу ставить амбициозные цели — для начала можно покататься на велосипедах и даже поиграть в мяч на природе, — сказала Лещинская.

Специалист советует начинать с простых совместных занятий — семейных велопрогулок или игр с мячом на природе. Для маленьких детей лучше подходят игровые форматы, тогда как подростков могут заинтересовать современные виды спорта вроде падел-тенниса или сап-серфинга, популярные в социальных сетях.

Особое внимание Лещинская уделяет важности выбора и не нужно ограничиваться традиционными видами спорта.