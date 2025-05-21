Родителям рассказали, как привить детям любовь к спорту

— Любые внушения будут неэффективны, если вы сами игнорируете физическую активность. Договоритесь вместе заняться спортом и поддерживать друг друга. Необязательно сразу ставить амбициозные цели — для начала можно покататься на велосипедах и даже поиграть в мяч на природе, — сказала Лещинская.