Ростовская область потеряла мандат в Госдуме на выборах 2026 года

Ростовская область потеряла один мандат в Государственной Думе. Соответствующее изменение утвердили на заседании Совета Федерации.
Сенаторы одобрили федеральный закон о схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы.
— Новая схема сформирована в соответствии с требованиями законодательства и с учетом изменений в территориальном устройстве страны, — говорится на сайте Совета Федерации Федерального собрания России.
Добавим, также три одномандатных избирательных округа должны создать в ДНР, два — в ЛНР, по одному — в Запорожской области и Херсонской областях. Схема избирательных округов будет действовать в течение пяти лет.
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