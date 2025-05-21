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Ростовская область потеряла мандат в Госдуме на выборах 2026 года

Ростовская область лишилась одного избирательного округа на депутатских выборах в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область потеряла один мандат в Государственной Думе. Соответствующее изменение утвердили на заседании Совета Федерации.

Сенаторы одобрили федеральный закон о схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы.

— Новая схема сформирована в соответствии с требованиями законодательства и с учетом изменений в территориальном устройстве страны, — говорится на сайте Совета Федерации Федерального собрания России.

Добавим, также три одномандатных избирательных округа должны создать в ДНР, два — в ЛНР, по одному — в Запорожской области и Херсонской областях. Схема избирательных округов будет действовать в течение пяти лет.

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