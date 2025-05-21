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В Башкирии на ремонт крыш в многоэтажках потратят более млрд рублей

В Башкирии в этом году отремонтируют крыши в 113 многоэтажках.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии планируют в 2025 году провести капитальный ремонт крыш в 113 домах по всей республике. Региональный оператор капремонта выберет подрядчиков по итогам двух аукционов, сообщается на сайте госзакупок.

По данным закупочной документации, первоначальная стоимость первого контракта на ремонт крыш в Уфе составила 499,4 млн рублей. Второй контракт предполагает отбор подрядчика на ремонт крыш в городах Агидель, Нефтекамск и Октябрьский, а также в Бирском, Благовещенском, Белебеевском, Альшеевском, Буздякском, Давлекановском, Дюртюлинском, Калтасинском, Краснокамском, Туймазинском Уфимском, Чишминском и Янаульском районах. Его первоначальная цена — 582,9 млн рублей.

Всего капитальный ремонт крыш планируют завершить до конца года в 113 домах, из них в Уфе — 46. В документации указана самая поздняя дата окончания ремонтных работ по некоторым из объектов — 26 декабря.

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