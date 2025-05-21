В Башкирии на ремонт крыш в многоэтажках потратят более млрд рублей

По данным закупочной документации, первоначальная стоимость первого контракта на ремонт крыш в Уфе составила 499,4 млн рублей. Второй контракт предполагает отбор подрядчика на ремонт крыш в городах Агидель, Нефтекамск и Октябрьский, а также в Бирском, Благовещенском, Белебеевском, Альшеевском, Буздякском, Давлекановском, Дюртюлинском, Калтасинском, Краснокамском, Туймазинском Уфимском, Чишминском и Янаульском районах. Его первоначальная цена — 582,9 млн рублей.