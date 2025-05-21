Глава Башкирии рассказал, какую книгу он сейчас читает

«Мне нравится изучать исторические события через призму исторических личностей. Например, мне было интересно узнать про смутные времена в России, когда я читал биографию Бориса Годунова. В детстве и юношестве читал много книг про Великую Отечественную войну, повести и романы Астафьева, Бондарева, других наших советских писателей», — сказал Радий Хабиров.