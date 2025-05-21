«Вот такая жизнь суровая». Петербуржцам назвали причину нашествия в город лосей

«Вот такая жизнь суровая. И вот эти годовички, которые уже размером со взрослую маму, начинают вести самостоятельную жизнь. Такого опыта у них практически нет, в итоге эти товарищи сейчас заходят в города. И самое печальное, что они становятся активными участниками ДТП», — сказал Глазков, отметив, что если лоси выбегают в паре, скорее всего, это члены одной семьи.