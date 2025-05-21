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«Вот такая жизнь суровая». Петербуржцам назвали причину нашествия в город лосей

Причиной резкого появления в ряде районов Петербурга лосей стал период родов у лосих. Подросших особей «выставляют за порог» после появления в лосиной семье нового потомства. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 21 мая рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Биолог объяснил, что взрослые особи с появлением малыша отгоняют от себя родившихся год назад лосят. Происходит это из-за риска агрессии к новому члену семьи, которую животные могут проявить в целях защиты родителя. В результате после года жизни, проведенного вблизи с матерью, лосята оказываются совсем не приспособлены ко взрослой жизни, но деваться некуда.

«Вот такая жизнь суровая. И вот эти годовички, которые уже размером со взрослую маму, начинают вести самостоятельную жизнь. Такого опыта у них практически нет, в итоге эти товарищи сейчас заходят в города. И самое печальное, что они становятся активными участниками ДТП», — сказал Глазков, отметив, что если лоси выбегают в паре, скорее всего, это члены одной семьи.

С его слов, молодые лоси чаще забегают в город ночью или на рассвете, когда активность населения минимальна. К утру, когда город просыпается, животные могут впасть в состояние глубокого стресса и вести себя неадекватно.

Встретивших сохатых автомобилистов просят не сигналить им, а просто притормозить и пропустить, пешеходам также рекомендуется не приближаться к животному. Биолог рекомендовал горожанам сразу заявлять об увиденном животном в мобильную экологическую службу. Звонки принимаются в круглосуточном режиме по телефону 417−59−36.

«Профессионалы выйдут на место, оценят степень опасности и для животных, и для людей, примут профессиональное решение», — добавил биолог.

Сразу несколько лосей обнаружили во Фрунзенском районе утром 21 мая. Некоторые из них передвигались в группе, другие позировали перед собравшимися прохожими. О еще одной встрече с сохатым в районе Купчино читательница «Фонтанки» рассказала около 17 часов.

О пике активности сохатых ранее также предупреждали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.