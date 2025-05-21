Даже картошка уже роскошь: Молдова стала рекордсменом по стоимости популярного овоща — уже на всем экономим

«Берут по 1−2 кг, максимум. Мало кто покупает по 5−10 кг. А чтобы кто-то купил мешок картошки — вообще редкость. Люди были в шоке, когда цены на картошку поднялись до 12 леев за кг, а когда сейчас 20 и выше, так тем более», — пожаловалась другая продавец.