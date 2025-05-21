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Даже картошка уже роскошь: Молдова стала рекордсменом по стоимости популярного овоща — уже на всем экономим

На высокие цены одного из главных продуктов питания жалуются и покупатели, и продавцы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдова стала региональным рекордсменом по стоимости картофеля! Молдаване теперь уже экономят даже на картошке!

Картофель из-за своей дороговизны становится роскошью для жителей Молдовы. На высокие цены одного из главных продуктов питания жалуются и покупатели, и продавцы.

«Картошку сейчас берут и поштучно, и по полкило, и по килограмму. Люди жалуются, что нет денег, поэтому и немного берут», — рассказала продавец журналистам программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове».

«Берут по 1−2 кг, максимум. Мало кто покупает по 5−10 кг. А чтобы кто-то купил мешок картошки — вообще редкость. Люди были в шоке, когда цены на картошку поднялись до 12 леев за кг, а когда сейчас 20 и выше, так тем более», — пожаловалась другая продавец.

«Учитывая, какие у нас зарплаты, то, конечно, одно сплошное возмущение! Это — ужас! Какой президент, такие и цены!», — рассказала покупатель.

В прошлом году урожай картофеля в Молдове сократился более, чем на 20%. Картошку импортируют, в основном, из Беларуси, но сохраняются проблемы логистики, из-за чего возникает дефицит и рост цен.

По словам председателя Ассоциации картофелеводов РМ Петра Илиева, хороший картофель можно получить только из хороших семян, а они тоже подорожали.