ЛДПР предложила установить в России День взятия Парижа

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить 31 марта новый день воинской славы в России — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов, документ доступен в думской электронной базе.
«Проектом федерального закона “O внесении изменения в статью 1 ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России” предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов”, — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что принятие данного законопроекта необходимо в связи с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года. Кроме того, проект может помочь воспрепятствовать участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с французским императором Наполеоном I Бонапартом в Российскую Империю.
Отмечается, что правовым основанием для установления указанной в законопроекте даты является историческое событие, произошедшее 19 (31) марта 1814 года, когда в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа.
Парламентарии подчеркивают, что в результате освободительного заграничного похода русских войск вновь обрели утраченную независимость многие европейские государства.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет иметь важное значение в деле воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории отечества, любви к родине.