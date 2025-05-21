ЛДПР предложила установить в России День взятия Парижа

Авторы инициативы отмечают, что принятие данного законопроекта необходимо в связи с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года. Кроме того, проект может помочь воспрепятствовать участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с французским императором Наполеоном I Бонапартом в Российскую Империю.