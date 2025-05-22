Глава Городецкого округа припугнул дальнобойщиков

«Мы испытываем гордость за расположение Нижегородской ГЭС на нашей территории. Вместе с тем, нас возмущает проблема бесконтрольного проезда фур», — заявил Мудров.
Он подчеркнул, что существующие штрафные санкции не оказывают должного воздействия, и водители большегрузов их попросту игнорируют. Тем не менее, глава района убежден, что справедливость восторжествует.
«Очередной водитель грузового транспорта попытался проехать по находящейся на ремонте плотине. Результат был ожидаем: не рассчитал габариты, и автомобиль повредил колеса с правой стороны», — сообщил Мудров.
В своем обращении к нарушителям он отметил:
«Уважаемые водители, необходимо соблюдать правила. Не думайте, что они к вам не относятся. Городецкий округ всегда славился своим радушием. Не стоит злоупотреблять нашим гостеприимством, ведь ГЭС — это жизненно важный объект не только для нашего района, но и для всей области. Мы рады гостям, но будем решительно пресекать любые попытки нанести вред нашему дому. В данном случае, речь идет о вас, уважаемые водители большегрузного транспорта».