Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Городецкого округа припугнул дальнобойщиков

Александр Мудров, руководитель Городецкого района Нижегородской области, через свой Telegram-канал обратился к водителям тяжелых грузовиков, игнорирующих правила проезда по плотине ГЭС.

«Мы испытываем гордость за расположение Нижегородской ГЭС на нашей территории. Вместе с тем, нас возмущает проблема бесконтрольного проезда фур», — заявил Мудров.

Он подчеркнул, что существующие штрафные санкции не оказывают должного воздействия, и водители большегрузов их попросту игнорируют. Тем не менее, глава района убежден, что справедливость восторжествует.

«Очередной водитель грузового транспорта попытался проехать по находящейся на ремонте плотине. Результат был ожидаем: не рассчитал габариты, и автомобиль повредил колеса с правой стороны», — сообщил Мудров.

В своем обращении к нарушителям он отметил:

«Уважаемые водители, необходимо соблюдать правила. Не думайте, что они к вам не относятся. Городецкий округ всегда славился своим радушием. Не стоит злоупотреблять нашим гостеприимством, ведь ГЭС — это жизненно важный объект не только для нашего района, но и для всей области. Мы рады гостям, но будем решительно пресекать любые попытки нанести вред нашему дому. В данном случае, речь идет о вас, уважаемые водители большегрузного транспорта».