Глава Городецкого округа припугнул дальнобойщиков

«Уважаемые водители, необходимо соблюдать правила. Не думайте, что они к вам не относятся. Городецкий округ всегда славился своим радушием. Не стоит злоупотреблять нашим гостеприимством, ведь ГЭС — это жизненно важный объект не только для нашего района, но и для всей области. Мы рады гостям, но будем решительно пресекать любые попытки нанести вред нашему дому. В данном случае, речь идет о вас, уважаемые водители большегрузного транспорта».