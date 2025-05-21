Юрий Слюсарь заявил о росте инвестиций в Ростовской области

В частности, по словам донского главы, инвесторам предоставляются субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, «инфраструктурные» субсидии. Существуют налоговые льготы, а также действуют механизмы предоставления земельных участков в аренду без торгов. Ведется активная поддержка малого и среднего бизнеса.