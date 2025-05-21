Юрий Слюсарь заявил о росте инвестиций в Ростовской области

Инвестиции в Ростовской области растут шестой год подряд, и это положительно влияет на производственные технологии, создание и модернизацию предприятий, объемы производства, качество продукции и общий уровень жизни. Такой комментарий в своем телеграм-канале опубликовал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Продолжаем привлекать новые масштабные проекты. Ростовская область обладает выгодным территориальным и логистическим положением, также мы реализуем достаточное количество механизмов господдержки, — отметил Юрий Слюсарь.
В частности, по словам донского главы, инвесторам предоставляются субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, «инфраструктурные» субсидии. Существуют налоговые льготы, а также действуют механизмы предоставления земельных участков в аренду без торгов. Ведется активная поддержка малого и среднего бизнеса.
— В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 2%, это более 700 млрд рублей, а частные инвестиции — на 12%, что составляет более 500 млрд рублей, — добавил Юрий Слюсарь.
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