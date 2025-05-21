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Последние новости к вечеру 21 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 21 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 21 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 мая 2025 года.

Лавров: Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине

Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что Россия не согласится на предложения о перемирии с последующим урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Москва «уже проходила через это» и «так больше не хочет».

ПВО сбила более 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили более 30 украинских дронов над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Брянской областями и Подмосковьем. Собянин заявил, что атаки на Москву были успешно отражены.

В Испании убили экс-замглавы администрации Януковича

Источник: Reuters

52-летнего Андрея Портнова застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон рядом с американской школой, куда он привез своих детей. По данным СМИ, нападавших было двое или трое.

Путин посетил Курск и встретился с волонтерами

Источник: Пресс-служба Президента России

20 мая президент РФ посетил Курскую область впервые после ее освобождения от ВСУ. Он провел совещание, осмотрел АЭС и поручил увеличить группировку разминирования, помочь пострадавшим жителям, создать музей и особую экономическую зону.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ставрополе

Источник: РИА "Новости"

В Ставрополе утром 21 мая произошел взрыв бытового газа в доме на ул. Тухачевского. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Повреждены квартиры, крыша, остекление и 50 машин. В городе был введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.