Парламент Башкирии возьмет на контроль реализацию национальных проектов

Как пояснил позицию башкирских депутатов Толкачев, «чтобы каждый рубль работал на результат». По его словам, в республике реализуются десятки нацпроектов, некоторые из них рассчитаны до 2030 года. Их исполнение будут контролировать профильные комитеты Госсобрания-Курултая Башкирии.