Парламент Башкирии возьмет на контроль реализацию национальных проектов

Накануне спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев подписал распоряжение о парламентском контроле за реализацией национальных проектов в регионе. В башкирском парламенте рассчитывают, что эта мера позволит сделать исполнение целей нацпроектов более эффективными, а затраты на них — более прозрачными.
Как пояснил позицию башкирских депутатов Толкачев, «чтобы каждый рубль работал на результат». По его словам, в республике реализуются десятки нацпроектов, некоторые из них рассчитаны до 2030 года. Их исполнение будут контролировать профильные комитеты Госсобрания-Курултая Башкирии.
— Нацпроекты — это отремонтированные подъезды, удобные маршруты, чистый воздух, качественная медпомощь и другие атрибуты комфортной жизни, которые должны стать доступными каждому. А на этапе реализации — это большая работа и большие бюджетные деньги, требующие грамотного расходования и строгой отчетности, — цитирует Толкачева пресс-служба Парламента Башкирии.
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