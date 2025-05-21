Студент самарского Политеха стал первым на международном таможенном конгрессе

«Молодежный конгресс проходит в СПбГЭУ в восьмой раз. Каждый год наши ребята участвуют в нем и занимают лидирующие позиции. Он позволяет будущим таможенникам рассказать о научных разработках жюри. В него входят представители академического и бизнес-сообщества», — подчеркнул декан теплоэнергетического факультета, глава профильной образовательной программы Константин Трубицын.