Студент самарского Политеха стал первым на международном таможенном конгрессе

Мероприятие организовали в Санкт-Петербурге. СамГТУ представляли учащиеся теплоэнергетического факультета. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Первое место на международном таможенном конгрессе на севере страны занял Сабир Мурзабаев. Студент самарского Политеха поделился итогами исследования по выстраиванию успешной карьеры в профильном ведомстве.
Также к мероприятию присоединился еще один студент вуза 63-го региона Алексей Смирнов.
«Молодежный конгресс проходит в СПбГЭУ в восьмой раз. Каждый год наши ребята участвуют в нем и занимают лидирующие позиции. Он позволяет будущим таможенникам рассказать о научных разработках жюри. В него входят представители академического и бизнес-сообщества», — подчеркнул декан теплоэнергетического факультета, глава профильной образовательной программы Константин Трубицын.
А до этого писали, что студенты Политеха одержали победу в региональном баскетбольном турнире.
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