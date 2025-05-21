Поджег жилье и забаррикадировался: В Кишинев произошёл пожар — возгорание устроил владелец квартиры, тело которого обнаружили пожарные

— Пожар начался минут сорок назад, — сообщила «КП» в Молдове пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. — По предварительной информации, человек находившийся в квартире, поджег свои вещи. Не знаем, хозяин это или нет. На месте работают три пожарных расчета, пожар уже локализован.