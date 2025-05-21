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Экс-судья А. Лапочкин считает, что игрока «Крыльев» Костанцу удалили по ошибке

Бывший рефери проанализировал столкновение легионера волжан с футболистом «Спартака» Романом Зобниным.

Бывший рефери проанализировал столкновение легионера волжан с футболистом «Спартака» Романом Зобниным.

Напомним, «зелено-бело-синие» всухую уступили москвичам со счетом 0:2. Доигрывали матч 29-го тура вдевятером. На 10-й минуте красную карточку получил Гленн Бейл. А после перерыва вторую желтую показали Фернандо Костанце.

При этом экс-судья Алексей Лапочкин — работал на встречах чемпионата России — уверен: второй «горчичник» полузащитник «Крыльев» получил по ошибке.

«Констанца не наступает в моменте. Может, был контакт с бутсами Зобнина. Но полного наступа не было. Фол — да, но никогда не карточка и удаление. Тем более второе», — объяснил бывший рефери в студии «Матч ТВ».

Ранее защитника самарцев Гленна Бейла пригласили на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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