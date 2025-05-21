В России появятся уникальные парки и зоны отдыха

«В этом году количество поданных заявок выросло до 573. Оргкомитет премии отметил, что это очень знаковый показатель. Безусловно, это свидетельствует о желании дирекций парков и городских администраций рассказать на всю страну о своих достижениях в направлении развития общественных пространств. Если в прошлом году эксперты жюри премии оценивали парки и общественные пространства с точки зрения исключительно благоустройства, то в этом году мы также сделали акцент на наполнение территорий смыслами. Оценивали как инфраструктуру и тематические объекты территорий, так и деятельность команды парков, в том числе по работе с посетителями», — отметил руководитель Всероссийской премии «Парки России», директор Ассоциации парков, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Денис Цуканов.