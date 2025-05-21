Маньяк Джеффри Дамер, про которого сняли сериал, родился 65 лет назад

Маньяка и садиста, который знакомился с девушками в общественных местах, после чего похищал, насиловал и жестоко обивал, в фильме показали чрезвычайно обаятельным — таким он, собственно, и был на людях. Стремление к реалистичности сыграло дурную шутку. «Красивый, плохой, злой» не то чтобы гламуризирует Банди, но и не особенно пытается сделать обратное. Фокусируясь, главный образом, на комедиях, которые ломал Банди, а не на его образе мыслей, как предлагал Эфрон, Берлингер не смог соответствующим образом изобразить жестокие преступления, которые совершил Банди", — писала The Washington Post. На экране в фильме показано только одно убийство: рассказывая историю Банди глазами его девушки, создатели картины дают понять, что она ничего не знала о том, чем он занимается, когда ее нет рядом.