Депутат Останина раскритиковала призыв Мардана лишить пенсий бездетных россиян

«Если кто-то из зрителей, которые смотрели целиком этот эфир и не “прочитали” иронию, вы меня извините конечно. Не хотелось вас ранить на ночь глядя. Что касается пенсий, то это не мне решать. Их через 15−20−25 лет и без моего субъективного мнения придется отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран. Хотите опирайтесь на мнение российских демографов, хотите — иностранных», — написал он в Telegram-канале.