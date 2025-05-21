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Депутат Останина раскритиковала призыв Мардана лишить пенсий бездетных россиян

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан призвал отменить пенсии для бездетных россиян. Его предложение резко раскритиковали коллеги-журналисты и депутаты. В Госдуме идею назвали антиконституционной и добавили, что ее возможная реализация ни в коем случае не позволит улучшить демографическую ситуацию. Как в России еще призывали повышать рождаемость, и как на это реагировало общество — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан призвал отменить пенсии для бездетных россиян. Его предложение резко раскритиковали коллеги-журналисты и депутаты. В Госдуме идею назвали антиконституционной и добавили, что ее возможная реализация ни в коем случае не позволит улучшить демографическую ситуацию. Как в России еще призывали повышать рождаемость, и как на это реагировало общество — в материале «Газеты.Ru».

«Не нарожал — сдохнешь».

Волну возмущения вызвало высказывание ведущего программы 17 мая. Он заявил, что ~не родившие детей россияне не должны претендовать на получение пенсии. Журналист подчеркнул, что не видит решения проблемы низкой рождаемости в России~.

«Я раз за разом предлагаю в эфирах “Соловьев Live”: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — отметил Сергей Мардан.

Чуть позже он извинился за сказанное в эфире.

«Если кто-то из зрителей, которые смотрели целиком этот эфир и не “прочитали” иронию, вы меня извините конечно. Не хотелось вас ранить на ночь глядя. Что касается пенсий, то это не мне решать. Их через 15−20−25 лет и без моего субъективного мнения придется отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран. Хотите опирайтесь на мнение российских демографов, хотите — иностранных», — написал он в Telegram-канале.

Журналист добавил, что «рожать много детей — тоже не выход», но на «шанс остаться в будущем» могут претендовать семьи, воспитывающие от трех до пяти детей.

«И тут формат “одна семья-один ребенок” — надежная дорога к быстрой и гарантированной катастрофе», — резюмировал Сергей Мардан.

Попытка хайпа?

Журналиста раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина.

«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишенная человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — отметила она.

Останина назвала противоречащим Конституции предложение Мардана отменить пенсии бездетным россиянам. Она подтвердила, что дети должны заботиться о родителях, как и наоборот, однако есть люди, которые попросту не могут иметь детей.

«И из логики Мардана, такие люди в принципе не имеют права на жизнь. Ведь нет ребенка — нет и пенсии. Это просто безобразие», — резюмировала Нина Останина.

Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила «Газете.Ru», что ~призыв Мардана — способ привлечь внимание, а не забота о демографии. По ее словам, журналисту удалось создать видимость дискуссии, однако никаких реальных решений проблемы он не предложил~.

«Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — объяснила Горячева.

Возмутилась из-за предложения Мардана и телеведущая Ксения Собчак.

«Оброню немного банальности и я: не всем по медицинским причинам дано родить, не всем дано даже воспитать нормально детей, если родил. Понятно, что Мардан хочет высказываться хлестко и эпатировать. Но не хочет ли Мардан еще и думать иногда прежде, чем говорить?» — написала журналистка.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что парламентарии не обсуждают подобные предложения, а сам он такой подход к проблеме не разделяет.

«Трутневая жизнь».

На прошлой неделе протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал бездетных россиян старше сорока лет. Священник предложил обложить их налогом, а жизнь мужчин «без семьи, детей и обязательств» назвал «трутневой».

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребенка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие?» — задался вопросом Ткачев.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что РПЦ придерживается другой позиции: для поддержки семей с детьми следует не вводить налоги для бездетных, а использовать систему льготного налогообложения.

«Мы придерживаемся мнения, что для стимулирования рождаемости и решения демографических проблем следует создавать заведомо более выгодные условия для людей, имеющих семьи и воспитывающих детей. Налоговая система должна обеспечивать соответствующие вычеты и льготы. Это, на наш взгляд, является выражением справедливости, поскольку семьи с детьми несут дополнительные расходы, в то время как одинокие люди, как правило, таких расходов не имеют», — объяснил Кипшидзе.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев написал, что демографические данные говорят о замещении россиян мигрантами.