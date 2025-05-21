Названо условие, при котором РФ ждет смертоносная пандемия из-за птичьего гриппа

Птичий грипп, передающийся от кошек, может начать распространяться среди людей, предупреждают эксперты. Если он начнет передаваться воздушно-капельным путем, то может спровоцировать эпидемию, сравнимую по масштабам с черной оспой. «Вечерняя Москва» узнала у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, какие симптомы у птичьего гриппа и как от него защититься.
Кто является переносчиком вируса и как он передается.
Как рассказал врач, птичий грипп называется именно так, потому что циркулирует среди птиц. Он передается от птицы к другим млекопитающим и человеку воздушно-капельным путем и фекально-оральным.
— От птиц могут заразиться свиньи, кошки. Сейчас стали часто заражаться этим вирусом и коровы. Эта ситуация называется «межвидовой переход». Вирус H5N1 постепенно преодолевает барьер от одного класса животных к другому, — объяснил Болибок. — При этом на данный момент люди могут заразиться птичьим гриппом исключительно от птиц. Случаев заражения от других животных пока выявлено не было.
Кошки заражаются птичьим гриппом в Европе и США, потому что их кормят сырыми яйцами, мясом птицы или говядиной, уверен доктор.
— Если кошка на свободном выгуле, она также может заразиться, если во время охоты поймает, например, инфицированного воробья или измажется в птичьих фекалиях. А если корова заболела вирусом H5N1, то можно заразиться от ее сырого молока, — добавил специалист.
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Вероятность пандемии.
Птичий грипп не передается от человека к человеку, подчеркнул иммунолог.
— Но если такая передача начнется, то эпидемиологическая ситуация будет очень тяжелой и ее действительно можно будет сравнить по масштабам с черной оспой. В таком случае птичий грипп мутирует и будет очень быстро распространяться среди населения, возможна эпидемия вплоть до пандемии, — предупредил специалист.
Симптомы птичьего гриппа.
Доктор отметил, что птичий грипп H5N1 протекает достаточно тяжело. У зараженного возникают:
сильная температура;интоксикация;головная боль;боль во всем теле.
— Часто птичий грипп осложняется вирусной пневмонией, которую невозможно вылечить антибиотиками, — добавил иммунолог.
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Он напомнил, что уровень летальности среди людей от птичьего гриппа очень высокий.
— От 50 до 70 процентов. Однако статистика может быть немного искаженная, потому что птичий грипп не вызывает эпидемических вспышек. Возможно, что у людей, которые контактировали с инфицированными птицами, вырабатывается иммунитет от гриппа H5N1, поэтому они не болеют, — предположил специалист.
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Как защититься от птичьего гриппа.
По мнению доктора, лучший способ противостоять заражению этим гриппом — не контактировать с зараженными птицами.
— Главными переносчиками птичьего гриппа являются не птицефабрики, а городские воробьи и голуби. В городах периодически происходит массовое падение этих птиц, которые умирают из-за птичьего гриппа, и на улицах валяются трупики, — заметил специалист. — А мясо птиц, которое поставляют в магазины, проходит обязательный ветеринарный контроль. Если выявляют случаи заражения тушки, ее не допускают к продаже. Также при термической обработке мясо обеззараживается.
Лечение и вакцинация.
По словам иммунолога, лекарства от птичьего гриппа не существует.
— Противовирусные препараты не действуют на этот вирус. Птичий грипп лечат симптоматически, в зависимости от того, что с человеком происходит. При температуре дают жаропонижающие, воспаление легких лечат гормонами, кислородом. В основном врачи поддерживают функции организма, — рассказал доктор. — Вакцины от птичьего гриппа для человека тоже нет. Она есть только для птиц, но многие фермеры считают, что они слишком дорогие, и не закупают их. Вакцинацию птиц проводят аэрозольным путем, распыляя вакцину в воздухе, она попадает в дыхательные пути и защищает кур от вируса.
Поэтому в России необходимо создать прототип вакцины от птичьего гриппа для человека, пройти все клинические стадии, чтобы она была готова. А при необходимости открыть производство лекарственного препарата, заключил врач.
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