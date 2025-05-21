Названо условие, при котором РФ ждет смертоносная пандемия из-за птичьего гриппа

— Противовирусные препараты не действуют на этот вирус. Птичий грипп лечат симптоматически, в зависимости от того, что с человеком происходит. При температуре дают жаропонижающие, воспаление легких лечат гормонами, кислородом. В основном врачи поддерживают функции организма, — рассказал доктор. — Вакцины от птичьего гриппа для человека тоже нет. Она есть только для птиц, но многие фермеры считают, что они слишком дорогие, и не закупают их. Вакцинацию птиц проводят аэрозольным путем, распыляя вакцину в воздухе, она попадает в дыхательные пути и защищает кур от вируса.