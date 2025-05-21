Штрафы до 126 рублей грозят за выключенные фары водителям в Беларуси с 25 мая

Дело в том, что в период с 25 мая по 5 июня 2025 года Госавтоинспекция Беларуси проводит профилактическое мероприятие под названием «Внимание — дети!». В рамках данной акции все водители транспортных средств обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.