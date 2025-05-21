Штрафы до 126 рублей грозят за выключенные фары водителям в Беларуси с 25 мая

Штрафы до 126 рублей за выключенные фары грозят водителям в Беларуси с 25 мая. Об этом сообщает телеканал СТВ со ссылкой на Госавтоиснпекцию страны.
Дело в том, что в период с 25 мая по 5 июня 2025 года Госавтоинспекция Беларуси проводит профилактическое мероприятие под названием «Внимание — дети!». В рамках данной акции все водители транспортных средств обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Основной целью данной инициативы является обеспечение безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения в связи с завершением учебного года и наступлением летних школьных каникул.
Несоблюдение указанного требования влечет за собой административную ответственность в виде штрафа, размер которого может достигать трех базовых величин, что эквивалентно 126 белорусским рублям (на 21 мая 2025 года одна базовая величина равна 42 рублям).
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