Bloomberg: Трамп убежден в том, что Россия победит на Украине
Трамп, по данным Bloomberg, в разговоре с европейскими лидерами заявил о своей уверенности в победе России. Его отказ от требований прекращения огня вызвал тревогу в Европе и подозрения в отходе от поддержки Украины.
Yle: Финляндия применит ИИ для наблюдения за границей с Россией
Финляндия установит камеры с ИИ на заграждении на границе с Россией. Они смогут отличать людей от животных и не вызывают ложную тревогу. Будут использоваться и другие системы наблюдения. Строительство 200-километрового ограждения завершат к 2026 году.
Telegraph рассказал о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Подразделение ВС России «Рубикон» вызывает страх у ВСУ. Это элитное кремлевское подразделение беспилотников уничтожило ракетную систему HIMARS и атакует ценные боевые активы Украины, включая американские ракеты большой дальности, успешно выполняя сложные миссии.
Times: Трамп проявляет все больше нетерпения по отношению к Нетаньяху
Трамп устал от Нетаньяху, который привык обхаживать президентов США, но Трамп может резко изменить свое мнение, учитывая недавние шаги США в регионе.
Bloomberg: ЕС допускает введение нулевой квоты на импорт российского газа
Страны ЕС рассматривают введение нулевой квоты на импорт российского газа, чтобы избежать выплат по долгосрочным контрактам. Предложение могут выдвинуть в середине июня, что позволит прекратить сотрудничество с «Газпромом» и запретить импорт до 2027 года.