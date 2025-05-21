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Последние зарубежные новости за 21 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 21 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg: Трамп убежден в том, что Россия победит на Украине

Источник: AP 2024

Трамп, по данным Bloomberg, в разговоре с европейскими лидерами заявил о своей уверенности в победе России. Его отказ от требований прекращения огня вызвал тревогу в Европе и подозрения в отходе от поддержки Украины.

Yle: Финляндия применит ИИ для наблюдения за границей с Россией

Источник: AP 2024

Финляндия установит камеры с ИИ на заграждении на границе с Россией. Они смогут отличать людей от животных и не вызывают ложную тревогу. Будут использоваться и другие системы наблюдения. Строительство 200-километрового ограждения завершат к 2026 году.

Telegraph рассказал о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ

Подразделение ВС России «Рубикон» вызывает страх у ВСУ. Это элитное кремлевское подразделение беспилотников уничтожило ракетную систему HIMARS и атакует ценные боевые активы Украины, включая американские ракеты большой дальности, успешно выполняя сложные миссии.

Times: Трамп проявляет все больше нетерпения по отношению к Нетаньяху

Источник: AP 2024

Трамп устал от Нетаньяху, который привык обхаживать президентов США, но Трамп может резко изменить свое мнение, учитывая недавние шаги США в регионе.

Bloomberg: ЕС допускает введение нулевой квоты на импорт российского газа

Страны ЕС рассматривают введение нулевой квоты на импорт российского газа, чтобы избежать выплат по долгосрочным контрактам. Предложение могут выдвинуть в середине июня, что позволит прекратить сотрудничество с «Газпромом» и запретить импорт до 2027 года.