В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи

«Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, и других основаниях, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить (отремонтировать) имущество. (Надо — ред.) исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения», — сказал Лукьянов.