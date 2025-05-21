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Экс-игрок «Крыльев» Канчельскис: дерби с «Акроном» популяризирует спорт Самары

Бывший футболист «зелено-бело-синих» высказался о противостоянии двух команд из 63-го региона.

Бывший футболист «зелено-бело-синих» высказался о противостоянии двух команд из 63-го региона.

Андрей Канчельскис выступал за «Крылья» с 2006-го по 2007 год. В них же закончил карьеру. До этого играл в том числе за «Сатурн» и столичное «Динамо», «Саутгемптон», «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», «Фиорентину».

Экс-полузащитник самарцев уверен: две команды из одного региона в Премьер-лиге — большой плюс для местного спорта.

«Надо это подчеркнуть, показать, что это великолепно. Еще одно волжское дерби увидеть, здесь, в первую очередь, идет соревновательный процесс в области, процветание и популяризация футбола. Два клуба в РПЛ. Пускай остаются, и, надеемся, будут дальше двигаться вперед и процветать», — заявил Канчельскис изданию «Спорт день за днем».

Ранее писали, что тольяттинцы стали седьмыми в чемпионате по ожидаемым голам в 29-м туре.

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