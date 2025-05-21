Экс-игрок «Крыльев» Канчельскис: дерби с «Акроном» популяризирует спорт Самары

«Надо это подчеркнуть, показать, что это великолепно. Еще одно волжское дерби увидеть, здесь, в первую очередь, идет соревновательный процесс в области, процветание и популяризация футбола. Два клуба в РПЛ. Пускай остаются, и, надеемся, будут дальше двигаться вперед и процветать», — заявил Канчельскис изданию «Спорт день за днем».