В Кишиневе перекроют движение из-за велогонки Velohora: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

В воскресенье, 25 мая 2025 года, в Кишиневе пройдет ежегодная велогонка Velohora 2025. В связи с проведением спортивного мероприятия с 10:00 до 15:00 будет частично ограничено движение автотранспорта на ряде улиц столицы. Об этом сообщили в мэрии муниципия Кишинева.
Участники велогонки стартуют с улицы Гидигич и продолжат движение по Ясскому шоссе, улицам Анри Куанды, Митрополита Дософтея, Михая Витязула и Албишоара — до круга на бульваре Юрия Гагарина. Обратно участники велогонки будут двигаться по улицам Албишоара, Михая Витязула, Колумна, Анри Куанды и снова по Ясскому шоссе и улице Гидигич. Закончится гонка в парке «Ла Извор».
Проезд будет организован по одной полосе, движение остального транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы.
Также в мэрии сообщили об изменениях в маршрутах общественного транспорта:
Троллейбус № 38 будет курсировать по маршруту: ул. Иона Крянгэ — пр. Штефана чел Маре- пр. Негруцци — пр. Юрия Гагарина, далее — по прежней схеме.
Маршрутное такси № 174 будет направлено по улицам Марии Чеботарь и Колумна.
Водителей просят соблюдать указания сотрудников полиции, быть терпеливыми и не нарушать правила дорожного движения. Муниципальные службы приносят извинения за возможные неудобства.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Украина готовит Молдове роль последнего козыря в переговорах с Москвой: Для этого надо разморозить «приднестровский кейс».
Майя Санду больше не делает вид, что служит стране, она цепляется за власть любой ценой (далее…).
Главный полицейский Молдовы превратился в Доцента из «Джентльменов удачи» — «тут — помню, тут — не помню»: В какой момент он солгал — когда заявил, что не понимает по-русски или когда написал в резюме, что свободно говорит и пишет на великом и могучем.
Теперь, что, полицейские не станут реагировать на крики о помощи на русском языке, откажутся принимать заявления от русскоязычных граждан? (далее…).
Страшный пожар в многоэтажном доме в Дурлештах: Огонь мог возникнуть из-за проводки, которую сделали сами жильцы — версия строителя.
По мнению строителя, такой пожар может произойти в любой мансарде Кишинева [видео](далее…).