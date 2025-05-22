Жителя Перми осудили за истязание и угрозы убийством

После освобождения мужчина начал жить с женщиной, которую с 2023 по 2024 год регулярно избивал и применял к ней другие формы насилия. В результате у пострадавшей были зафиксированы ссадины, синяки на лице и теле, а также резаные раны. Помимо этого, мужчина угрожал ей убийством, и женщина воспринимала эти угрозы всерьез, опасаясь за свою жизнь.