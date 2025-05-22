Жителя Перми осудили за истязание и угрозы убийством

В марте 2022 года мужчина вышел из тюрьмы после отбытия наказания. Суд установил в отношении него административный надзор сроком на восемь лет, включающий ряд ограничений. Однако их пермяк систематически нарушал. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
После освобождения мужчина начал жить с женщиной, которую с 2023 по 2024 год регулярно избивал и применял к ней другие формы насилия. В результате у пострадавшей были зафиксированы ссадины, синяки на лице и теле, а также резаные раны. Помимо этого, мужчина угрожал ей убийством, и женщина воспринимала эти угрозы всерьез, опасаясь за свою жизнь.
В августе 2024 года он решил нарушить надзор — сообщил ложные сведения о смене адреса, а затем самовольно покинул место проживания и скрылся. Его объявили в федеральный розыск, и в феврале 2025 года он был задержан полицией.
На суде мужчина частично признал свою вину. Ему назначили наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.