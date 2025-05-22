Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова — от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.