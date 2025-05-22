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Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Симферополь тоже готовится к лету — в городе обновляется разметка, появляются новые дорожные знаки, а на проезжей части выстраивается новая культура движения — с приоритетом для общественного транспорта. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, с начала года в крымской столице появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Они уже действуют на проспекте Кирова — от площади Советской до Центрального рынка, по проспекту Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.

Пока эти полосы работают в тестовом режиме. Вскоре на них появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей.

«Только они могут заставить водителей соблюдать Правила дорожного движения. Дежурящий пост ГАИ имеет ограниченные ресурсы, охват, он может привлечь к ответственности ограниченное число водителей, а некоторые, совсем бессовестные, могут дальше позволять себе парковаться (на полосе для общественного транспорта — ред.)», — объясняет Сухацкий.

На проблему парковки «где попало» жалуются особенно часто. Это настоящая беда, которая мешает большим автобусам безопасно подъезжать к посадочным карманам. Решение, по мнению начальника управления транспорта, есть. В городе начали устанавливать делинеаторы — пластиковые разделители, которые физически не позволяют оставлять машины в неположенных местах. Один из первых участков — микрорайон Крымская Роза. И, как показывает практика, это работает, заметил Сухацкий.

Службы города активно устраняют и менее заметные, но не менее важные проблемы. Например, в старой части города заросли кустарников закрывали дорожные знаки. После обращения председателя местного ТОСа, специалисты подстригли поросль и пообещали до конца мая установить недостающие знаки.

«В текущем году взаимодействие с нашими дорожными службами улучшилось. У нас все наши рекомендации, все наши пожелания, все наши замечания учитывают», — отметил Сухацкий.

Он подчеркнул, что главные участники изменений — сами горожане. Со всеми проблемами и предложениями они могут обращаться в Telegram-канал маршрутной сети, где специалисты ежедневно анализирует информацию и принимают решения.