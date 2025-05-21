Создан нанопластырь для продления сроков хранения овощей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Исследователи из США разработали пластырь на базе биоразлагаемых наноигл из шелка, который позволяет значительно продлить сроки хранения овощей на прилавках гипермаркетов при помощи инъекций гормона мелатонина. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«Тех объемов пищи, которые постоянно выбрасываются на свалки из-за превышения сроков хранения, было бы достаточно, чтобы прокормить 1,6 млрд людей. Мы надеемся, что разработанная нами технология значительным образом расширит доступ к здоровой и свежей пище для широких кругов населения в США и других странах мира», — пояснил доцент MIT Бенедетто Марелли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Разработанный Марелли и его коллегами подход по продлению сроков хранения овощей опирается на то, что гормон мелатонин играет важную роль не только в регуляции работы мозга и режима сна у животных, но и влияет на рост и старение представителей флоры. В частности, его введение в ткани растений повышает концентрацию антиоксидантов в их клетках, а также замедляет разрушение хлорофилла и других важных для выживания флоры биомолекул.
Данное соображение натолкнуло биохимиков на мысль, что введение небольшого количества мелатонина в уже собранные стебли или плоды растений может замедлить их увядание и разрушение в результате воздействия различных микробов и грибков. Руководствуясь этой идеей, ученые создали нанопластырь, который постепенно вводит мелатонин в сосуды растений при помощи миниатюрных игл из шелка.
Работу этого пластыря исследователи проверили на китайской черешковой капусте, популярном овоще в США, Китае и в странах Юго-Восточной Азии, чьи листья и стебли похожи по вкусу на шпинат и водяной орех. Проведенные исследователями наблюдения показали, что приклеивание пластыря с мелатонином к основанию этого овоща продлило срок его годности на четыре дня при хранении при комнатной температуре, и на десять дней — в промышленном холодильнике.
Как отмечают исследователи, в перспективе подобные пластыри могут наноситься на овощную продукцию при помощи дронов, роботов или систем автоматической сборки урожая. Это позволит максимально продлить сроки хранения промышленной сельхозпродукции, а также избежать ее быстрой порчи в тех регионах мира, где у жителей нет доступа к холодильникам, подытожили биохимики.