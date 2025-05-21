Создан нанопластырь для продления сроков хранения овощей

Разработанный Марелли и его коллегами подход по продлению сроков хранения овощей опирается на то, что гормон мелатонин играет важную роль не только в регуляции работы мозга и режима сна у животных, но и влияет на рост и старение представителей флоры. В частности, его введение в ткани растений повышает концентрацию антиоксидантов в их клетках, а также замедляет разрушение хлорофилла и других важных для выживания флоры биомолекул.