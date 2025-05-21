Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создан нанопластырь для продления сроков хранения овощей

Его разработали на базе биоразлагаемых наноигл из шелка, он позволяет продлить сроки хранения при помощи инъекций гормона мелатонина.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Исследователи из США разработали пластырь на базе биоразлагаемых наноигл из шелка, который позволяет значительно продлить сроки хранения овощей на прилавках гипермаркетов при помощи инъекций гормона мелатонина. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

«Тех объемов пищи, которые постоянно выбрасываются на свалки из-за превышения сроков хранения, было бы достаточно, чтобы прокормить 1,6 млрд людей. Мы надеемся, что разработанная нами технология значительным образом расширит доступ к здоровой и свежей пище для широких кругов населения в США и других странах мира», — пояснил доцент MIT Бенедетто Марелли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный Марелли и его коллегами подход по продлению сроков хранения овощей опирается на то, что гормон мелатонин играет важную роль не только в регуляции работы мозга и режима сна у животных, но и влияет на рост и старение представителей флоры. В частности, его введение в ткани растений повышает концентрацию антиоксидантов в их клетках, а также замедляет разрушение хлорофилла и других важных для выживания флоры биомолекул.

Данное соображение натолкнуло биохимиков на мысль, что введение небольшого количества мелатонина в уже собранные стебли или плоды растений может замедлить их увядание и разрушение в результате воздействия различных микробов и грибков. Руководствуясь этой идеей, ученые создали нанопластырь, который постепенно вводит мелатонин в сосуды растений при помощи миниатюрных игл из шелка.

Работу этого пластыря исследователи проверили на китайской черешковой капусте, популярном овоще в США, Китае и в странах Юго-Восточной Азии, чьи листья и стебли похожи по вкусу на шпинат и водяной орех. Проведенные исследователями наблюдения показали, что приклеивание пластыря с мелатонином к основанию этого овоща продлило срок его годности на четыре дня при хранении при комнатной температуре, и на десять дней — в промышленном холодильнике.

Как отмечают исследователи, в перспективе подобные пластыри могут наноситься на овощную продукцию при помощи дронов, роботов или систем автоматической сборки урожая. Это позволит максимально продлить сроки хранения промышленной сельхозпродукции, а также избежать ее быстрой порчи в тех регионах мира, где у жителей нет доступа к холодильникам, подытожили биохимики.