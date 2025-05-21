Мост через реку Юрмаш в Уфе планируют закрыть на ремонт до ноября

По словам чиновника, мост через реку Юрмаш до 2023 года считался бесхозным. Недавно его взяли на баланс в уфимской мэрии и заказали проект его ремонта. Сооружение длиной 20 метров и шириной 10,7, соединяет переправу ДОК с СНТ «Полянка» и СНТ № 19.