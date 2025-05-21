Мост через реку Юрмаш в Уфе планируют закрыть на ремонт до ноября

Накануне на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили о возможном закрытии на ремонт моста через реку Юрмаш в Калининском районе города. Как заявил начальник транспортного управления городской администрации Константин Паппе, проезд по мосту могут закрыть уже в конце этой недели.
По словам чиновника, мост через реку Юрмаш до 2023 года считался бесхозным. Недавно его взяли на баланс в уфимской мэрии и заказали проект его ремонта. Сооружение длиной 20 метров и шириной 10,7, соединяет переправу ДОК с СНТ «Полянка» и СНТ № 19.
Ранее в мэрии сообщили, что стоимость ремонта моста через реку Юрмаш составит почти 40 млн рублей, завершить эту работу планируют в ноябре этого года.
На данный момент рабочие заканчивают отсыпку объездной дороги, сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.
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